Президент России Владимир Путин посетил 1-й оперативный полк полиции ГУМВД по Москве. Об этом сообщает РИА «Новости».

По данным агентства, Путин проехал по манежу на гнедой лошади вместе с сотрудницами конной полиции.

Владимир Путин приехал в 1-й оперативный полк полиции и сел на коня pic.twitter.com/JNGPKMayV5 — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 7 марта 2019 г.

Как отмечается, президент России сел в седло и сделал несколько кругов по манежу.

При этом Путин приехал в полк в преддверии 8 марта, чтобы поздравить сотрудниц конной и туристической полиции.

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