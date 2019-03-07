Президент России Владимир Путин посетил 1-й оперативный полк полиции ГУМВД по Москве. Об этом сообщает РИА «Новости».
По данным агентства, Путин проехал по манежу на гнедой лошади вместе с сотрудницами конной полиции.
Владимир Путин приехал в 1-й оперативный полк полиции и сел на коня pic.twitter.com/JNGPKMayV5
— Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 7 марта 2019 г.
Как отмечается, президент России сел в седло и сделал несколько кругов по манежу.
При этом Путин приехал в полк в преддверии 8 марта, чтобы поздравить сотрудниц конной и туристической полиции.