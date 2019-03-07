Главное управление полиции города Баку распространило сообщение, в котором предупредило, что объявленное группой женщин-феминисток шествие 8 марта в Баку будет пресечено.

Как пишет «Туран», в соцсетях был создан «евент» о проведении 8 марта акции «8 МАРШ — выступи против насилия». Акция задумана с целью выражения протеста против бытового насилия и неравноправия женщин. Акция была запланирована на 14.00 у памятника «Свободной женщине», откуда участницы собирались направиться к памятнику Натаван.

Столичная полиция напоминает, что в соответствии с требованиями закона «О свободе собрания», для проведения массовых акций организаторы должны получить соответствующее разрешение у городских властей. Поэтому организация и проведение какой-либо массовой акции, несогласованной с Исполнительной властью города Баку, является противоправным действием и будет пресечена.

Minval.az