В Азербайджане будут посажены леса промышленного назначения, сказал глава Аппарата министерства экологии и природных ресурсов Вугар Керимов, сообщает в четверг Trend.

По словам Керимова, в стране не все территории лесного фонда покрыты лесами: «Имеются такие территории, например, в Аранской зоне, где существуют территории лесного фонда, но отсутствуют сами леса. Поэтому на территориях с возможностями орошения планируется создать леса промышленного назначения. Есть быстрорастущие породы деревьев, которые можно использовать в промышленных целях».

Глава Аппарата подчеркнул, что 90 процентов деревьев, вывозимых из лесов, не используются в качестве топлива.

Керимов добавил, что бизнесмены могут осуществить посадку деревьев на специальных участках для промышленных целей, и за счет этого удовлетворять потребности в пиломатериалах. Создание лесов промышленного назначения способствует уменьшению вмешательства в природные лесные зоны, в силу того, что они не будут рассматриваться в качестве источника дохода.

В заключение глава Аппарата добавил, что к созданию лесов промышленного назначения планируется приступить уже в текущем году.

Minval.az