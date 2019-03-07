Сегодня прошло заседание в расширенном составе Правления Союза кинематографистов Азербайджанской Республики.

Об этом заявил Report присутствовавший на заседании заслуженный деятель искусств Азербайджана, киновед Айдын Кязымзаде.

По его словам, заседание прошло под председательством председателя Союза, народной артистки Шафиги Мамедовой.

Здесь прошли обсуждения относительно исполнения подписанного президентом Ильхамом Алиевым распоряжения «О некоторых мерах, связанных с развитием азербайджанской кинематографии», были подготовлены предложения.

«Предложения в ближайшее время будут представлены главе государства», — добавил Айдын Кязымзаде.

Minval.az