В Баку родителям, желающим направить своих детей в первый класс школы, расположенной не по месту их регистрации, предоставлены новые возможности.

Об этом в четверг сказала заместитель заведующего Управлением образования по городу Баку Ильхама Абдуллаева, сообщает Trend.

Как отметила заместитель заведующего Управлением, порой родители хотят, чтобы их дети поступили в первый класс школы, расположенной не по месту их регистрации, а на другой территории.

«Раньше родители в этих целях официально обращались в министерство образования. Однако теперь для устранения этих трудностей и процесса оформления будет использоваться «список ожидания», — добавила Абдуллаева.

Заместитель заведующего Управлением отметила, что проживание ребенка рядом со школой, работа одного из родителей в школе (где предполагается обучать ребенка) и обучение другого ребенка из этой семьи в данной школе рассматриваются в качестве преимущества во время приема детей в первый класс.

«Если родители не обладают ни одним из этих преимуществ, тогда их имена будут внесены в «список ожидания». То есть, как только появится свободное место, находящийся первым в «списке ожидании» ребенок сможет поступить в выбранную школу, расположенную не по месту его регистрации», — сказала Абдуллаева.

Minval.az