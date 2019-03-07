Баку поддерживает заявления официальных лиц Евросоюза о неизменности формата переговоров по нагорно-карабахскому урегулированию.

Как передает Интерфакс-Азербайджан, об этом заявил завотделом по внешним связям Администрации президента Азербайджана Хикмет Гаджиев.

«Азербайджан поддерживает заявления высокопоставленных официальных лиц Европейского Союза, озвученные в ходе совместной пресс-конференции с Н.Пашиняном», — отмечает Х.Гаджиев в своей статье порталу EURACTİV.

«Основанный на оккупации существующий статус-кво неприемлем и должен быть изменен. Предусловия в процессе переговоров недопустимы, нет нужды в создании нового формата и переговоры должны вестись на основе согласованной формулы по существующему формату. Должны быть обеспечены устойчивость переговоров и приверженность к переговорам»,- подчеркнул он.

По словам представителя АП, эту позицию единогласно разделает международное сообщество. «Поэтому, международному сообществу следует направить Армении политико-дипломатические месседжи. Армянская сторона, наконец, должна понять, что период эйфории завершился. Хватит уличного популизма, пора предпринять серьезные шаги», — подчеркнул Х.Гаджиев.

Он также отметил, что Азербайджан поддерживает идею и философию подготовленного при финансовой поддержке Европейского Союза исследования «Экономическое влияние на Азербайджан и Армению урегулирования нагорно-карабахского конфликта».

«Без урегулирования конфликта экономическое развитие Армении невозможно. Для достижения подвижек в урегулировании конфликта Армения должна вывести свои вооруженные силы из оккупированных территорий Азербайджана и наладить цивильные отношения со своими соседями. Только в этом случае возможен устойчивый и справедливый мир, в котором очень нуждается регион. В противном случае, политический, экономический, демографический кризис и самоизоляция Армении будет продолжаться»,- подчеркнул Х.Гаджиев.

Представитель АП подчеркнул, что заявления Н.Пашиняна противоречивы, азербайджанская сторона после состоявшейся встречи между президентом Ильхамом Алиевым и Н.Пашиняном в сентябре 2018 года в Душанбе «предприняла конструктивные и смелые шаги для создания благоприятной атмосферы с целью продвижения переговорного процесса».

«Лидеры двух стран встречались еще два раза – в Санкт Петербурге (Россия) и Давосе (Швейцария). Но армянская сторона приуменьшает их значимость, называя неформальными контактами, отдавая предпочтение метафорическим иллюстрациям»,- отметил он.

Х.Гаджиев подчеркнул, что нереальные претензии Н.Пашиняна привлечь Нагорный Карабах в переговорный процесс в качестве стороны конфликта, являются «попыткой намеренно затормозить и парализовать переговорный процесса».

«Премьер Армении заявляя, что не может говорить от имени армян Нагорного Карабаха, не в силах ответить на банальный вопрос: Что потеряли ВС Армении на суверенных территориях Азербайджана?»,- указывает Х.Гаджиев.

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