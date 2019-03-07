Президент Азербайджана Ильхам Алиев распорядился о выделении МЧС из госбюджета 5 млн манатов на продолжение работ по ликвидации последствий землетрясения в Шемахинском, Исмаиллинском и Агсуинском районах страны.

Кроме того, согласно распоряжению, исполнительные власти Шемахинского, Исмаиллинского и Агсуинского получат по 2 млн манатов для ремонтных работ в жилых зданиях.

Средства на эти цели будут выделены из Резервного фонда президента, предусмотренного в госбюджете на 2019 год.

Соответствующее распоряжение Ильхама Алиева опубликовано в четверг на сайте главы государства.

Minval.az