Как сообщалось, вчера президент Ильхам Алиев посетил Агсу, где встретился с местными жителями. Глава государства лично встретился с жителями и принял их жалобы, сообщает Qafqazinfo.

«Я приехал, чтобы лично проконтролировать проводимые работы и дать соответствующие поручения. Каждое переданное мне письмо будет рассмотрено, не беспокойтесь. Моя работа – служить вам», — сказал глава государства.

Один из местных жителей попросил у президента помощи в лечении своего внука, у которого проблемы с глазами:

«Ему 29 лет, его родители умерли. Я вырастил его. Он ослеп на один глаз, а второй видит только на 3%. Говорят, ему нужен донор. Но у меня нет средств на его лечение».

Ильхам Алиев пообещал помочь с лечением:

«Я поручу заняться этим вопросом. Запишите средства связи. Не волнуйтесь по этому поводу, если будет нужно, то мы отправим его на лечение за границу. Таких обращений бывает тысячи».

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