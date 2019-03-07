Кабинет министров Азербайджана утвердил основные технические требования к такси, действующим в городе Баку.

Согласно новым правилам, услуги такси можно оказывать только на автомобилях класса «В» и выше, оснащенными двигателями внутреннего сгорания соответствующие установленным экологическим нормам и электродвигателями.

Двухдверные автомобили (за исключение минивэнов с раздвижными дверьми), автомобили собственной конструкции, инвалидные автомобили с ручным управлением к использованию деятельности такси не допускаются, передает агенство «Интерфакс-Азербайджан».

Все автомобили, действующие в качестве такси, должны быть оснащены тормозной системой «ABS», кондиционерами и отопительной системой, ремнями безопасности для всех пассажиров. Такси также должны быть оснащены приборами «GPS» интегрированными в систему «Бакинского транспортного агентства».

Minval.az