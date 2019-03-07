В 2018 году в Азербайджане число зарегистрированных лиц с алкогольной зависимостью составило 20401 человек.

Об этом сообщили Trend в министерстве здравоохранения.

Согласно информации минздрава, в 2011 году количество лиц с алкогольной зависимостью в Азербайджане составило 19765 человек, в 2012 — 21103 человек, в 2013 — 21584 человек, в 2014 — 22278 человек, в 2015 — 21777 человек, в 2016 — 21 909, а в 2017 — 21364 человек.

В 2014 году 881 человек были взяты на учет в качестве лиц с алкогольной зависимостью, в 2015 число взятых на учет составило — 619 человек, в 2016 — 555 человек, в 2017 — 618 человек, в 2018 — 508 человек. Большинство зарегистрированных в стране лиц с алкогольной зависимостью приходится на граждан старше 40 лет.

Согласно последней официальной информации, в Азербайджане зарегистрирован один человек среди лиц с алкогольной зависимостью в возрастной группе 15-17 лет (в 2017 году — один человек), в возрастной группе 18-24 года зарегистрирован 351 человек (в 2017 году — 341, в 2016 — 338, в 2015 — 343, в 2014 — 517), в возрастной группе 25-29 лет — 971 человек (в 2017 году — 926, в 2016 — 924, в 2015 — 928, в 2014 — 1240), в возрастной группе 30-34 года — 1587 человек (в 2017 году — 1553, в 2016 — 1638, в 2015 — 1599, в 2014 — 1429), в возрастной группе 35-39 лет — 1892 (в 2017 году — 1850, в 2016 — 1798, в 2015 — 1660, в 2014 — 1629).

В 2018 году в Азербайджане в возрастной группе 40-44 года было зарегистрировано 2740 лиц с алкогольной зависимостью (в 2017 году — 2686, в 2016 — 2628, в 2015 — 2709, в 2014 — 2583). В возрастной группе 45-49 лет зарегистрировано — 3261 лиц с алкогольной зависимостью (в 2017 году — 3224, в 2016 — 3165, в 2015 — 3175, в 2014 — 3027). В возрастной группе 50-54 года — 3308 лиц с алкогольной зависимостью (в 2017 году — 3399, в 2016 — 3386, в 2015 — 3347, в 2014 — 3245). В возрастной группе 55-59 лет — 3229 лиц с алкогольной зависимостью (в 2017 году — 3383, в 2016 — 3468, в 2015 — 3434, в 2014 — 3374). В возрастной группе 60-64 года — 2133 лиц с алкогольной зависимостью (в 2017 году — 2565, в 2016 — 2861). В возрастной группе старше 65 лет — 928 лиц с алкогольной зависимостью (в 2017 — 1436, в 2016 – 1713. В целом, в 2015 году в возрастной группе старше 60 лет зарегистрировано 4582 лиц с алкогольной зависимостью, в 2014 их число составило 5193 человек.

В Азербайджане большинство лиц с алкогольной зависимостью являются представителями мужского пола. В свою очередь, число зарегистрированных в стране лиц женского пола с алкогольной зависимостью в целом составляет 746 человек. В прошлом году 1556 человек были исключены из списка лиц, с алкогольной зависимостью.

В министерство сообщили, что лица с алкогольной зависимостью берутся на официальный учет в двух случаях — при добровольном обращении и при назначении принудительного лечения решением суда.

В связи с тем, что лечение алкоголизма в большинстве случаев ведется на добровольно основе, крайне важно, чтобы лица с алкогольной зависимостью сами совершили подобный выбор.

В Азербайджане лица с алкогольной зависимостью обращаются к врачу для лечения в основном на средней стадии болезни.

Отметим, что каждый год в мире примерно 2,3 миллиона человек погибают в результате употребления алкогольных напитков, а это в свою очередь составляет 3,8 процента от всех случаев смертей в мире.

Потребление алкогольных напитков в основном регистрируется в странах с самым высоким доходом на душу населения.

Minval.az