В Национальном совете по телерадиовещанию (НСТР) Азербайджана прошла встреча с руководством теле- и радиоканалов.

Как сообщает Trend, председатель НСТР Нушираван Магеррамли отметил на встрече, что ее целью является обсуждение ситуации в связи с трансляцией сериалов в телепространстве страны и путей решения проблем в этой сфере.

По его словам, вызывают обеспокоенность темы сценариев сериалов, противоречащие семейным ценностям Азербайджана, употребление в них неэтичных выражений, участие в сериалах непрофессиональных актеров, технические недочеты и т.д.

Магеррамли отметил, что недовольство в основном связано с сериалами, снятыми в комедийном и криминальном жанрах. «В них показывается то, что не свойственно азербайджанской семье. В этих сериалах демонстрируется неуважительное отношение членов семьи друг к другу. И это моменты, которые нас беспокоят», — сказал он.

Minval.az