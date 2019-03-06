Президент Азербайджана Ильхам Алиев в среду подписал распоряжение о присвоении по случаю 8 марта — Международного женского дня, почетных званий «Заслуженный учитель», «Заслуженный врач», «Заслуженный деятель культуры» группе азербайджанских женщин за плодотворную деятельность в сферах образования и культуры в Азербайджане, передает Trend.

Согласно распоряжению, почетного звания «Заслуженный учитель» удостоены Намазова Севда Надир гызы, Рустамова Малахат Орудж гызы, Салманова Лариса Парфеновна; звания «Заслуженный врач» — Мирзоева Хатира Абдулрагим гызы; звания «Заслуженный деятель культуры» — Алекберова Нушаба Назир гызы.

Minval.az