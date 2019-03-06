В рамках проекта «Цифровые навыки» пройдет масштабное мероприятие в мире программирования — «Час кода».

При организационной поддержке Министерства образования и международной образовательной

компании «Алгоритмика» в марте в Азербайджане будет проведён ряд мероприятий в рамках глобального движения «Час кода».

Основная цель инициативы «Час кода» – популяризировать программирование и профессию программиста среди школьников, привлечь внимание учащихся и их родителей к профессиям, связанным с информационными технологиями, а также развеять мифы о сложности программирования и показать, что каждый может научиться его основам.

Инициатива «Час кода» – это глобальное движение, которое запустили в 2013 году братья Хади и

Али Партови, чтобы научить людей программированию. Они предложили людям потратить всего

один час, чтобы узнать, как писать программный код.

Авторы идеи подсчитали, что сейчас очень востребованы специалисты, способные решать вычислительные задачи, причем во всех сферах. Но таких специалистов очень не хватает. Инициативу подхватили во многих странах, и на сегодняшний день она охватывает сотню миллионов студентов и учеников в более чем 180 странах мира.

«Час кода» планируется провести в три этапа по всей стране:

Первый этап пройдет 16 марта в 12 школах Баку, охватив все его административные районы, а

также в одной из школ Гянджи;

Второй этап пройдет 23 марта в онлайн режиме;

Третий этап пройдет 30 марта в партнерстве с Pasha Malls Group в управляемых ими ТРЦ в Баку и Гяндже.

В мероприятии смогут принять участие школьники в возрасти от 7 лет. В рамках "Часа кода"

участники получат возможность решать задачи в игровом формате в среде «Scratch». Отметим, что «Scratch» – это визуальная событийно-ориентированная среда программирования, созданная специально для детей и подростков.

«Наша цель — показать школьникам, что существует огромная сфера деятельности, которая связана с информационными технологиями. При этом не так важно, какую профессию ребята в дальнейшем выберут для себя. Мы исходим из простого тезиса, что в наш век цифровой экономики невозможно быть конкурентоспособным, если вы наряду со своей основной специальностью не владеете информационными технологиями» — отметил Фахри Гурбанов, руководитель проекта «Цифровые навыки».

Minval.az