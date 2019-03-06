Туристы южноафриканского национального парка Крюгера оказались свидетелями редкого зрелища — попытки бегемота спасти атакованного гиеновидными собаками детеныша антилопы. Об этом пишет Latest Sightings.

Очевидец Кэролин Риджуэй, снявшая видео, отметила, что бегемот пытался спасти детеныша, однако случайно его утопил.

«Было удивительно видеть, как бегемот вытащил детеныша на берег, а затем попытался поставить его на ноги, защищая от атак собак. Однако в итоге результат его огорчил — детеныш был мертв, и больше ничего не поделаешь — битва была проиграна», отметила она.

Все это время на берегу поджидали собаки, которым в итоге все же перепал мертвый детеныш.

«Когда грустный бегемот ушел, собаки стали рвать куду (детеныша — ред.) и утащили его в куст. Когда с ним было покончено, две собаки остались возле туши и отгоняли стервятников», — добавила Риджуэй.

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