На линии фронта без перемен — теоретически именно так можно было бы охарактеризовать ситуацию в армяно-азербайджанском конфликте. Масштабных столкновений не фиксируется, есть «локальные» нарушения режима прекращения огня, но, к счастью, без жертв, свой вояж по региону недавно совершила тройка сопредседателей МГ ОБСЕ, которые выступили по итогам поездки с весьма оптимистичным пресс-релизом, теперь в поездку по региону отправился Действующий председатель ОБСЕ, министр иностранных дел Словакии Мирослав Лайчак…

Но именно визит Лайчака в регион и обозначил, если угодно, масштабное переформатирование ситуации. И президент Азербайджана Ильхам Алиев, и министр иностранных дел Эльмар Мамедьяров в ходе переговоров подчеркнули, что именно Армения и ее новое руководство несут ответственность за фактический срыв диалога. После чего озвучил вопрос: так к чему нам готовить народ — к миру или чему-то другому? И говорил при этом с главой МИД входящей в НАТО и ЕС Словакии. Более того, глава МИД Азербайджана, отметив, что он обсуждал неконструктивные заявления ереванского руководства с российским сопредседателем МГ ОБСЕ Поповым, по сути дела обозначил, какую роль в этом срыве диалога играет Россия и чьим форпостом на самом деле является Армения. И этот месседж уж точно адресован не Москве и не Еревану, а западному сообществу. Которому недвусмысленно напомнили, что не Армения, а ее «гранд-патрон» Россия несет настоящую ответственность за тлеющий конфликт вблизи столь важных для Европы трубопроводов и железных дорог вообще и за срыв недавней многообещающей посреднической миссии Болтона в частности.

А в те же дни, когда Лайчак проводил переговоры в Баку, премьер-министр Армении Никол Пашинян отправился в «столицу единой Европы» — Брюссель. И явно рассчитывал, что его здесь не только встретят с цветами и красной дорожкой, но и, самое главное, поддержат новый политический каприз Еревана — участие в переговорах по карабахскому урегулированию представителей оккупационного режима, созданного Арменией в Ханкенди.

Но в Брюсселе Никола Воваевича ожидал, как бы это поделикатнее, облом. Сначала, напомним, председатель Европейского совета Дональд Туск заявил на совместном брифинге с Пашиняном: «Убеждены, что сохранение статус-кво не может долго продолжаться, и необходимо найти политическое решение в соответствии с международным правом». То есть дал понять, что Европа ждет от Армении вывода войск с захваченных азербайджанских земель.

После такого «отлупа» любой здравомыслящий политик постарался бы успокоиться, задуматься и сделать то, что в дипломатических кругах вежливо именуется «пересмотреть риторику», а в народе — «цедить базар». Но Пашинян с завидным упрямством делает еще один «подход» — на сей раз на совместной пресс-конференции с комиссаром ЕС по вопросам политики Европейского соседства и переговоров о расширении Йоханнесом Ханом. Премьер-министр Армении заявляет в микрофон: «Вы знаете, что наши контакты (с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым — Minval.az) носили неформальный характер. По сути, мы вообще не говорили о методах и тонкостях урегулирования нагорно-карабахской проблемы. Наша предстоящая встреча в том числе будет посвящена обсуждению формата переговоров. Мы считаем, что для урегулирования проблемы в первую очередь необходимо создать эффективный формат, обеспечить в первую очередь участие Нагорного Карабаха». И получает публичную и звонкую пощечину уже от Хана, который четко заявил, что необходимо сохранить существующий формат переговоров: «Когда речь идет о нашей поддержке, я думаю, что лучше сохранить нынешний формат. Не нужно стремиться создать что-либо новое только ради новизны. И в более общем плане, речь идет о мерах доверия».

Еще одним разочарованием для Пашиняна стала встреча с верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерикой Могерини. Как указывается в официальном пресс-релизе, «Могерини и Пашинян обсудили процесс мирного урегулирования нагорно-карабахского конфликта в свете недавних контактов между Арменией и Азербайджаном. Могерини выступила за полноценное участие премьер-министра Пашиняна в переговорах без предварительных условий под эгидой сопредседателей Минской группы ОБСЕ». В переводе с дипломатического: в Европе Николу Воваевичу весьма жестко посоветовали прекратить капризы, продолжать переговоры в существующем формате, то есть без Карабаха, и поскорее вывести войска. Такая «брюссельская капуста» вряд ли пришлась Николу Воваевичу по вкусу.

Другой вопрос, что для мало-мальски думающих политиков и экспертов такой провал вряд ли был полной неожиданностью. Понятно, что Никол Пашинян банально переоценил значимость нищей и зажатой Армении для Европы. Он, конечно, делал ставку на симпатии европейской публики к своему митинговому «дымб-дымб-ху», но не учел, что за время, прошедшее после победы «шашлычной недореволюции», Ереван успел «забетонировать» репутацию послушного форпоста России (в немалой степени за счет отправки своей «гуманитарной миссии» в Сирию).

Но главное в другом: на новый уровень вышли отношения ЕС с Азербайджаном. Евросоюз, как это отражено во многих документах и декларациях, признает и поддерживает территориальную целостность Азербайджана и суверенитет нашей страны. После российской аннексии Крыма на Западе к границам новых независимых государств и их силовой перекройке относятся иначе, чем в начале девяностых. К тому же изменить свои взгляды на регион Южного Кавказа Европу во многом заставили азербайджанские энергетические и логистические проекты. Старт одному из них, с участием Румынии, Грузии, Азербайджана и Туркменистана, был дан буквально на днях. Армения снова «в пролете», и ее эксперты в полном соответствии с сюжетом классической басни про лису и виноград доказывают сами себе, будто бы этот проект не заработает.

И вот все эти — и многие другие — штрихи рисуют уже принципиально иную политическую картину Южного Кавказа, где расклад сил и политические тенденции развиваются во сценарию, весьма выгодному Азербайджану и почти что катастрофическому для Армении. Конечно, до нашей полной победы еще далеко. Наши земли по-прежнему под оккупацией. Но тем не менее Баку уже может записать себе в актив впечатляющую дипломатическую победу. Сегодня и американские дипломаты, и представители европейских институтов по сути дела выступают с тех же позиций, что и Азербайджан, и капризные требования Еревана входят в клинч не только с мнением Азербайджана, но и с требованиями мирового сообщества.

Но самое главное, изменилась сама логика переговорного процесса. Где Армения оказалась на грани того, чтобы упустить последний шанс на мирное урегулирование. В Баку открыто дали понять: Азербайджан не намерен до бесконечности мириться с армянским торпедированием переговоров и раз за разом предоставлять Армении «еще один шанс». В самом деле, вспомним: после того, как Пашинян пришел к власти, после переговоров в Душанбе Азербайджан действительно предоставил новому армянскому руководству «паузу» для решения внутриполитических вопросов и проведения выборов. Теперь у Пашиняна полностью лояльный парламент, но вместо переговоров всерьез и реальных шагов в Армении выступают с абсурдными требованиями, то вряд ли эта страна заслуживает второго, пятого, десятого и двадцатого шанса. Прежнего «застоя в переговорах на фоне продолжения оккупации» уже не будет. Сегодня у Азербайджана с его модернизированной армией, вооруженной современным оружием, и безусловным политическим и правовым преимуществом есть не только основания, но и возможности восстановить свою территориальную целостность военным путем. Так что Армении самое время задуматься. И вспомнить, что она пока хотя бы де-юре все еще государство, хотя и де-факто форпост. И да, нет никакой гарантии, что Россия этот «форпост» на фоне всех прочих своих неприятностей и роста внимания мирового сообщества к Южному Кавказу действительно сможет защитить.

Нурани, политический обозреватель

Minval.az