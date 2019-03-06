В этом году празднества по случаю Новруза будут организованы в формате 20-дневного фестиваля.

Как сообщает Trend со ссылкой на Государственное агентство по туризму, фестиваль, организованный Бакинским туристическим информационным центром при поддержке Государственного агентства по туризму и Азербайджанским бюро по туризму, будет проходить в центральном городском парке «Сахиль» с 10 по 30 марта.

Парк разделен на лаундж, торговые, сценические и развлекательные зоны. Фестивальная зона будет работать с 11:00 до 21:00, а непосредственно в праздничные дни 19, 20 и 21 марта — до 23:00.

В ходе фестиваля в парке будут демонстрироваться ручные работы гончаров, ковроткачей, мастеров кукол, ювелиров и др., проводиться мастер-классы, а также организована ярмарка по продаже ручных работ.

На протяжении всего фестиваля известные кулинары будут готовить блюда национальной кухни. Также гостям будут представлены музыкальная, другие развлекательные программы.

В рамках фестиваля будет создана брендовая зона финальной лиги УЕФА, организованы футбольное поле, дни автографов спортсменов.

Впервые в эти праздничные дни будет показана музыкальная театральная постановка с новрузовскими персонажами, предложенная в новой концепции.

Minval.az