В последнее время очень много разговоров на правительственном уровне ведется вокруг социальных сетей. И довольно часто мы читаем в СМИ предложения (в том числе и из депутатского корпуса) о том, что неплохо было бы запретить Фейсбук (или внедрить строгую цензуру в использовании такового). Не так давно из стен ММ вышло предложение ужесточить наказание за оскорбления и клевету в социальных сетях. Много слов было сказано об иностранных агентах, дискредитирующих имидж Азербайджана из-за границы, которых предлагали даже привлекать к ответственности по линии Интерпола.

Сегодня председатель Государственного комитета по делам семьи, женщин и детей Хиджран Гусейнова внесла свою лепту в эту дискуссию, развернувшуюся вкруг социальных сетей на столь высоком уровне. Х. Гусейнова считает необходимым шагом в этом вопросе (и, скорее всего, решением такового) создание национальных социальных сетей для предотвращения негативного воздействия на молодежь.

Кроме этого, единым махом Хиджран ханум предложила ввести жесткую цензуру и в других средствах массовой информации:

— В пропаганде семейных ценностей особую роль играют СМИ, и в частности телевидение, — сказала Гусейнова, выразив сожаление в связи с тем, что в программах социально-бытового характера зачастую демонстрируются негативные аспекты.

— Освещать проблемы семей необходимо, но баланс нарушаться не должен, так как существует много образцовых семей. Одной из наиболее опасных тенденций является то, что люди проводят много времени в виртуальном пространстве. Это разобщает их в реальной жизни, отрицательно влияет на психику подрастающего поколения, не способствуя продвижению национально-духовных ценностей. Поэтому есть необходимость в создании и развитии национальных социальных сетей и порталов», — сказала Гусейнова.

В связи с этим предложением очень хотелось бы поточнее узнать о деталях концепции, на основе которой будет строиться эта «правильная» социальная сеть.

Во-первых, напрягает термин НАЦИОНАЛЬНАЯ. Получается, что она будет существовать исключительно для представителей титульной нации?

Далее, не совсем понятна фраза Х. Гусейновой: «Освещать проблемы семей необходимо, но баланс нарушаться не должен, так как существует много образцовых семей». Так надо освещать или не надо? Неплохо было бы уточнить, а то получается, как в том самом предложении «казнить нельзя помиловать».

Кроме того, согласно мнению Х. Гусейновой, пребывание в социальных сетях отрицательно влияет на психику и не способствует продвижению национально-духовных ценностей.

Вот тут мы не согласимся: как раз-таки способствует, да еще как, если использовать социальные сети правильно. Да и вообще, с психикой ничего не случится, если основы правильного воспитания заложены в семье и в школе. Известно, что существует масса способов блокировки соцсетей и вредных для психики подростка сайтов, но это имеют право сделать либо родители, либо педагоги в стенах своего учебного заведения. И уж никак не государство, ибо если одним махом запретят социальные сети, то чем мы будем лучше Северной Кореи? И куда пойдет наша демократия, первостепенными правилами которой являются свобода слова, собраний и мнений? Да, конечно же, сложно не согласиться с тем, что молодежи как можно больше времен следует уделять реальной жизни. Но, с другой стороны, досуг этой молодежи – тоже первостепенный вопрос, который следует рассматривать на государственном уровне. А теперь мы хотим, в свою очередь, задать вопрос Х. Гусейновой: есть ли у современной молодежи досуг? Существуют ли какие-то бесплатные секции, в которых молодые люди могут потратить свое время с пользой и удовольствием? Существуют ли какие-то госпрограммы, обеспечивающие нормальный интеллектуальный, к примеру, досуг? Увы. И вы сами знаете ответ на данный вопрос. Сегодня, когда страна находится в условиях рыночной экономики, все ценности в стране автоматически приобрели вкус, цвет и запах денег, которые заработать не каждый может (во всяком случае, молодежи). Вот вам и главная причина ухода в виртуальный мир.

В странах Европы существуют большие госпрограммы, направленные целиком и полностью именно на занятость молодежи, взаимовыгодные, причем. А поднимают ли у нас в правительстве такие вопросы?

Яна Мадатова

Minval.az