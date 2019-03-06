Проводимые в Азербайджане экономические реформы создали условия для увеличения доходов бюджета, финансовых возможностей страны, и Президент Ильхам Алиев, в первую очередь, обеспечил направление данных средств именно в социальную сферу.

Об этом сказал заместитель исполнительного секретаря партии «Ени Азербайджан», председатель комитета Милли Меджлиса по общественным объединениям и религиозным структурам Сиявуш Новрузов.

Новрузов сказал, что шаги в социальной сфере, предпринимаемые в 2019 году, являются составной частью реализуемого большого социального пакета.

«Данные шаги были анонсированы президентом Ильхамом Алиевым еще в прошлом году, и в данный момент идет процесс их реализации. Принимаемые сегодня Азербайджаном шаги в социальной сфере по своему масштабу, кругу охвата не наблюдаются ни в одной стране. Проводимая правительством Азербайджаном социальная политика, на самом деле носит революционный характер. Это, в первую очередь, наглядный пример проявления внимания и заботы президента, Азербайджанского государства к своим гражданам», — цитирует его Тренд.

Minval.az