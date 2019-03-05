Президент Азербайджана Ильхам Алиев и члены его семьи вместе собрались у праздничного костра по случаю «Од чершенбеси».
Соответствующие фотографии в своём «Инстаграм» опубликовала дочь главы государства Лейла Алиева.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев и члены его семьи вместе собрались у праздничного костра по случаю «Од чершенбеси».
Соответствующие фотографии в своём «Инстаграм» опубликовала дочь главы государства Лейла Алиева.
Дата: 2019/03/05 23:22
Раздел: Азербайджан, Наша жизнь
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