Президент Азербайджана Ильхам Алиев  и члены его семьи вместе собрались у праздничного костра по случаю «Од чершенбеси».

Соответствующие фотографии в своём «Инстаграм» опубликовала дочь главы государства Лейла Алиева.

Minval.az