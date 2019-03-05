Президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе встречи с действующим председателем ОБСЕ, министром иностранных и европейских дел Словакии Мирославом Лайчаком озвучил беспрецедентно жесткое заявление по Карабаху. Отметив, что «Азербайджан является самой заинтересованной стороной в скорейшем решении армяно-азербайджанского конфликта», — глава государства продолжил: несмотря на наблюдаемую в переговорном процессе динамику, отраженную в состоявшихся в последнее время четырех встречах глав МИД двух стран, а также трех встречах президента Азербайджана и премьера Армении, Ереван не демонстрирует серьезного желания проводить субстантивные переговоры и всячески старается препятствовать карабахскому урегулированию».

Принимал Лайчака и министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров. Который затем, на совместной пресс-конференции, заявил, что «последние заявления руководства Армении не нацелены на мир. Например, последнее заявление главы СНБ. Я по данному вопросу сегодня говорил по телефону с российским сопредседателем Минской группы ОБСЕ (Игорем Поповым – Minval.az)». Э.Мамедъяров призвал действующего председателя ОБСЕ, главу МИД Словакии Мирослава Лайчака в ходе визита на следующей неделе в Ереван задать армянскому руководству вопрос: «Мы будем готовить наши народы к миру или к другому направлению?»

А вот это уже серьезно. По сути дела, в Баку не просто констатировали факт, что последние заявления Никола Пашиняна и членов его «команды» по сути дела разрушают переговорный процесс. Слова Эльмара Мамедъярова, что он обсуждал последние кульбиты официального Еревана именно с российским сопредседателем Игорем Поповым — это уже явный месседж: в Баку напомнили, чьим форпостом является Армения, и где на самом деле принимаются те решения и политические «конструкции», которые затем вбрасываются в политическое пространство как бы от имени Еревана. В их числе — и фактический срыв Арменией многообещающих переговоров под американской модерацией, причем по явной «указке» Москвы.

А теперь — немного политического «закулисья». После победы в Армении пашиняновской «уличной революции» этаким негласным правилом хорошего тона считалось выражение надежд, что вот теперь, после прихода к власти в Армении новых «демократических» сил, эта страна возьмет курс на Европу и Запад, а на переговорах будет достигнут долгожданный «прорыв». И вот теперь в Баку заявляют: все развивается с точностью до наоборот. Армения по сути дела срывает переговоры, И да, мы в курсе, какая из стран, назначающих своего сопредседателя МГ ОБСЕ, обладает здесь «эксклюзивной» возможностью повлиять на Ереван. Причем произошло это как раз в то время, когда Никол Пашинян совершает очередной визит в Брюссель и пытается в очередной раз выгодно продать на европейском рынке свой имидж «отца армянской демократии», а на внутреннем — подтвердить свой статус политика, который откроет для Армении если и не окно в Европу, то уж во всяком случае «форточку» в нем. Насколько успешно — отдельная и не самая приятная для Никола Воваевича тема. Во всяком случае, председатель Европейского совета Дональд Туск на совместном брифинге с премьер-министром Армении Николом Пашиняном заявил: «Убеждены, что сохранение статус-кво не может долго продолжаться, и необходимо найти политическое решение в соответствии с международным правом». И это совсем не то, что хотелось бы услышать армянскому премьеру. Если он сам этого не понимает, то члены команды, в том числе Зограб Мнацаканян, должны бы разъяснить «народному премьеру»: международное право — это прежде всего принцип территориальной целостности и уважение признанных границ вообще и выполнение резолюций СБ ООН в частности.

Но и это еще не все. Новые заявления президента Азербайджана и главы МИД нашей страны еще раз напомнили: Азербайджан не согласится на «мир любой ценой». Нашей стране нужно реальное и справедливое урегулирование, которое будет включать освобождение оккупированных территорий, полное восстановление территориальной целостности и суверенитета Азербайджана, возвращение беженцев и вынужденных переселенцев. Плюс ко всему теперь уже не получится не принимать во внимание военный потенциал Азербайджана. То, что у конфликта есть военное решение, обозначили еще бои в апреле 2016 года. И теперь в Баку уже и на переговорах с представителями ОБСЕ озвучивают месседжи: если мировое сообщество не предпримет реальных мер давления на Армению и не заставит Пашиняна перейти от торпедирования переговоров к реальному урегулированию, Азербайджан оставляет за собой право на военное решение. Так что Пашиняну, который сделал все, чтобы сорвать переговоры, самое время задуматься о «цене вопроса» для собственной страны.

Нурани, политический обозреватель

Minval.az