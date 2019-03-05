Сегодня в парламенте предложили сделать воскресенье рабочим днем.

Как заявил в ходе пленарного заседания депутат Фазиль Мустафа, люди чаще всего заняты своими личными делами в выходные дни, передает abc.az.

«Например, купля-продажа автомобилей очень часто происходит по воскресеньям. В рабочее время люди этим не могут заниматься. Поэтому было бы хорошо, если бы некоторые важные услуги оказывали населению и по воскресеньям. Для таких работников воскресенье сделать рабочим днем, а выходной выделить среди недели», — предложил депутат.

Minval.az