«Деятельность Тахира Иманова и коллектива «Парни из Баку» была в центре внимания министерства культуры. Со стороны государства на их деятельность никакого запрета наложено не было. Что касается деятельности частных телеканалов, в их работу я вмешиваться не могу. Мы можем давать им лишь рекомендации».

Как сообщает Report, об этом на проведенной пресс-конференции сказал министр культуры Абульфас Гараев.

Министр сказал, что концерты и программы коллектива под руководством Т.Иманова регулярно демонстрируются в больших дворцах культуры.

Он отметил, что они известны как талантливые и необходимые обществу молодые люди: «Я желаю, чтобы и на частных телеканалах были созданы художественные советы, имеющие богатый опыт. В эфире наряду с развлекательными программами, должно уделяться время и передачам, пропагандирующим культуру».

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