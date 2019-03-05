«Сегодня некоторые люди за границей хотят нанести удар по Азербайджану, расколоть его».

Как сообщает Report, об этом сказал председатель Управления мусульман Кавказа шейхульислам гаджи Аллахшукюр Пашазаде.

По его словам, знать правду и не защитить ее тоже, в своем роде, грех: «Как мы сегодня защищаем наше государство? Защищать страну нужно не только военным путем. Защита государства — это еще и защита идей руководителя государства, исполнение сказанного им. А за теми, кто идет этому наперекор — стоят определенные силы».

Председатель УМК коснулся встречи президента Ильхама Алиева с группой деятелей культуры и искусства: «Президент встретился с деятелями культуры, ему задали много вопросов. А я спрошу вы, общественность, интеллигенция, что делаете, какие предпринимаете шаги для защиты этого государства, его руководителя, для исполнения сказанного им?».

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