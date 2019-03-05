В Азербайджане будут созданы геологические парки.

Как сообщает Trend, вопрос об этом отражен в изменении к закону «Об особо охраняемых природных территориях и объектах», обсуждаемом на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса (парламента).

Согласно изменению, геологические парки являются территориями, обладающими статусом природоохранного предприятия или организации, которые используются для природоохранных, просветительских, научных, культурных, туристических и других целей. На этих территориях находятся природные объекты, имеющие особую геологическую, географическую, историческую и эстетическую важность, и земля, вода, животный и растительный мира на этих территориях передается в постоянное использование геологических парков.

Геологические парки создаются по решению органа исполнительной власти на основании представления соответствующего государственного органа.

Каждый геологический парк функционирует согласно уставу, утвержденному соответствующим органом исполнительной власти.

После голосования изменения были приняты.

Minval.az