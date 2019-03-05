Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял делегацию во главе с действующим председателем ОБСЕ, министром иностранных и европейских дел Словакии Мирославом Лайчаком.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял делегацию во главе с действующим председателем ОБСЕ, министром иностранных и европейских дел Словакии Мирославом Лайчаком.
Дата: 2019/03/05 12:00
Раздел: Азербайджан, Важно
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