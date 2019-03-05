Переселение армян на оккупированные территории Азербайджана является нарушением Женевской конвенции, заявил глава МИД Азербайджана Эльмар Мамедъяров.

«В настоящее время Армения осуществляет переселение сирийских армян на оккупированные территории Азербайджана. Данный шаг недопустим и является серьезным нарушением Женевской конвенции», — сказал Мамедъяров во вторник на международной конференции по предотвращению незаконной экономической деятельности на оккупированных территориях Азербайджана, проходящей в Баку, сообщает Интерфакс.

«Данный шаг не только не способствует решению нагорно-карабахского конфликта, но и создаёт дополнительные проблемы», — добавил глава МИД.

Minval.az