Действующий председатель ОБСЕ, министр иностранных дел Словакии Мирослав Лайчак находится с визитом в Азербайджане.

Как сообщает Report, в ходе визита М. Лайчак проведет ряд встреч с официальными лицами страны.

Ранее действующий председатель ОБСЕ заявил, что намерен обсудить в Баку вопросы развития сотрудничества Азербайджана и ОБСЕ, а также урегулирование нагорно-карабахского конфликта.

Мирослав Лайчак заявил, что планирует посетить Азербайджан и Армению.

Напомним, основными приоритетами председательства Словакии в ОБСЕ являются урегулирование затяжных конфликтов в регионе и содействие в предотвращении конфликтов на пространстве организации.

Minval.az