Действующий председатель ОБСЕ, министр иностранных дел Словакии Мирослав Лайчак находится с визитом в Азербайджане.
Как сообщает Report, в ходе визита М. Лайчак проведет ряд встреч с официальными лицами страны.
Ранее действующий председатель ОБСЕ заявил, что намерен обсудить в Баку вопросы развития сотрудничества Азербайджана и ОБСЕ, а также урегулирование нагорно-карабахского конфликта.
Мирослав Лайчак заявил, что планирует посетить Азербайджан и Армению.
Напомним, основными приоритетами председательства Словакии в ОБСЕ являются урегулирование затяжных конфликтов в регионе и содействие в предотвращении конфликтов на пространстве организации.