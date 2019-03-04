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После протестов азербайджанцев Иран «осудил» поднятый на встрече Пашиняна с местными армянами плакат

Официальный Тегеран расценивает размещение плаката «Карабах — это Армения и все!» и звучавшие лозунги во время встречи группы армян в клубе «Арарат» в рамках визита премьер- министра Армении Никол Пашиняна в Тегеран своевольным шагом и осуждает это. Об этом, как сообщает «Минвал», говорится в экстренном заявлении посольства ИРИ в Азербайджане.

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В заявлении говорится, что «официальные лица Исламской Республики не имели никакого отношения к произошедшему во время встречи».

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«Иран с первых дней обретения Азербайджаном независимости всегда был рядом с ним и его народом в тяжелые дни, поддерживал территориальную целостность и независимость Азербайджана и никогда не изменит эту позицию. Также верим, что нагорно-карабахский конфликт найдет свое урегулирование на основе принципов уважения территориальной целостности Азербайджана и путем мирных переговоров. Дружба и братство между Азербайджаном и Ираном вечны и никакие провокации не смогут навредить воле двух народов», — заявили в дипмиссии.

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Minval.az

Дата: 2019/03/04 17:15

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Раздел: Важно

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