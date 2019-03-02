Теплый прием премьера Армении в ИРИ вызвал массовое недовольство среди южных азербайджанцев. В частности, наших соотечественников возмутил до глубины души плакат «Карабах принадлежит Армении — и конец!», вывешенный в спортивном зале клуба армян «Арарат» во время встречи Никола Пашиняна с представителями армянской общины Ирана.

Как сообщает «Минвал» со ссылкой на gunaz.tv, в социальных сетях наши соотечественники осудили иранский режим за приглашение армянского премьера в страну в годовщину геноцида в Ходжалы. Они обвинили власти Ирана за поддержку оккупации азербайджанских земель и оккупационного режима, созданного в Карабахе.

Кроме того, на следующий день на стене спортивного клуба «Арарат» появился лозунг «Карабах – неотъемлемая часть Азербайджана».

Но самое интересное произошло дальше. Чтобы поболеть за любимую команду «Тракторсази», на стадион в Тебризе пришли около 50 тысяч азербайджанцев. Болельщики на протяжение всего матча выкрикивали лозунги «Карабах наш и будет нашим», поднимали флаг Азербайджана и напевали:

«Danışma qasib bu vətən bizimdir!

QARABAĞ ilə şiəsi bizimdir!

Əli Əli deyib dayannıq!

Danışma qasib bu vətən bizimdir!».

Кроме того, фанаты сожгли флаг Армении.

Minval.az