Силы безопасности Ирана задержали 29 азербайджанских активистов. Как сообщал ранее «Минвал», наших соотечественников возмутило селфи премьер-министра Армении Никола Пашиняна на фоне плаката с надписью «Карабах – это Армения и все», которую он сделал в Тегеране во время встречи с армянской общиной в клубе «Арарат».

По информации Gunaz.tv, 2 марта силовики задержали активиста Юсифа Салахшура на его рабочем месте. А 1 марта были задержаны 28 наших соотечественников прямо на выходе со стадиона после футбольного матча. Личность 9 из задержанных уже установлена. Издание отмечает, что некоторых из задержанных избили в тюрьме.

В пятницу на стадионе в Табризе в ходе футбольного матча между командами «Тракторсази» и «Сепахан» в ответ на антиазербайджанские действия иранского режима болельщики команды «Тракторсази» скандировали лозунги «Карабах наш и будет нашим», подняли флаг Азербайджана и сожгли флаг Армении.

Кроме того, азербайджанские активисты также наклеили на посольство Армении в Тегеране листок с надписью «Карабах – неотъемлемая часть Азербайджана».

Minval.az