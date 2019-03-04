Институт физиологии АН Азербайджа наназвал регионы страны с самым низким и самым высоким индексом долголетия.

Как собщила Trend ведущий научный сотрудник лаборатории физиологии долголетия Института, доктор философии по биологии Севиндж Гусейнова, самый высокий индекс долголетия в Азербайджане в южном регионе и районах Нагорного Карабаха, самый низкий – в Мингячевире, на Абшеронском полуострове, в Гёйчайском и Уджарском районах.

«Считается, что Габалинская РЛС влияет на здоровье населения Габалы. Это ошибочное мнение. Габалинский район находится за РЛС, основная часть станции расположена в направлении Уджарского, Агдашского, Гёйчайского районов, поэтому облучение приходится на эти территории. Когда интенсивно работала РЛС в селах Габалы, близко расположенных к Исмаиллы, индекс долголетия упал. Работа РЛС беспокоила и жителей села Ивановка в Исмаиллинском районе. Сейчас, когда работа Габалинской РЛС прекращена, индекс долголетия в Ивановке возрос», — сказала Гусейнова.

Гусейнова добавила, что долгожительство может передаваться из поколения в поколение, но на него влияют и экологические факторы: «Есть определенные поколения долгожителей. Если экологическая среда хорошая, то ген не теряется и передается по наследству. И наоборот, если кто-то, у кого предки были долгожителями, живет в плохой экологической среде, то этот фактор отрицательно влияет на продолжительность его жизни».

Напомним, что по информации на начало прошлого года, в Азербайджане примерно 10 тысяч долгожителей в возрасте старше 90 лет. В списке долгожителей в возрасте 100 лет и старше женщины составляют большинство. Так, из данной категории долгожителей в Азербайджане 814 человек составляют женщины, 24 – мужчины.

Minval.az