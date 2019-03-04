Периодически представители ОБСЕ проводят мониторинг соблюдения режима прекращения огня на линии соприкосновения армяно-азербайджанских войск. В последний раз мониторинг в соответствии с мандатом личного представителя действующего председателя ОБСЕ, был проведен 27-го февраля на территории Агдамского района.

Обычно СМИ кратко упоминают конкретный участок, где проводился мониторинг и имена участвующих полевых помощников личного представителя Действующего председателя ОБСЕ. К примеру, накануне, в ходе проведенного в Агдамском районе мониторинга со стороны азербайджанских позиций приняли участие Михаил Олару (Молдова) и Мартин Шустер (Германия).

Мониторинг на азербайджанской территории, оккупированной Вооруженными силами Армении, провели Геннадий Петрика (Молдова), Огнйен Йович (Босния и Герцеговина) и Саймон Тиллер (Великобритания).

Некоторые подробности того, как проводится мониторинг в интервью Minval.az раскрыл офицер запаса, военный эксперт Абузар Абилов.

По его словам, о том, что на определенном участке линии фронта планируется провести очередной мониторинг, представители ОБСЕ уведомляют заранее:

— Обычно предупреждают за три-пять дней до проведения мониторинга. В условленный день полевые помощники прибывают на соответствующий участок линии фронта. Вначале мониторинг проводится со стороны наших позиций. Они собирают информацию относительно того что, сколько раз фиксировались нарушения режима огня, были ли осуществлены провокации с противоположной стороны, какие меры были приняты, интересуются вопросами касающиеся инженерно-фортификационных сооружений.

Потом они осуществляют переход на противоположную сторону, где задают те же вопросы оккупантам. Только следует отметить, в зоне боевых действий, в целом, лица проводящие мониторинг, фактически бездействуют. Они только периодически собирают информацию, а потом куда все это отсылается, какая работа проводится вокруг всего этого — по сей день нам неизвестно.

Известно лишь одно. Они прибывают на линию фронта, задают военнослужащим вопросы, осуществляют фотосъемку, и отбывают. От проведения подобных мониторингов для нас нет какой-либо пользы. Те, кто осуществляет этот мониторинг, также прекрасно понимают, что оккупированы именно территории Азербайджана. А если это так, то они также должны осуществлять свою деятельность, с целью содействия деоккупации этих территорий.

В основном, лиц, осуществляющих мониторинг, командирует Бакинский представительства ОБСЕ. Прибыв в конкретный район, они также проводят встречи с руководством Исполнительной власти и местного командования, потом их отвозят на линию фронта. Проводя мониторинг со стороны позиций азербайджанских войск, а потом на противоположной стороне, они вновь осуществляют переход на наши позиции, и возвращаются в Бакинский офис ОБСЕ. Задача полевых помощников заключена в этом, в отличие от сопредседателей МГ ОБСЕ, которые в рамках своей деятельности проводят переговоры в Баку, в Ереване, иногда посещая Ханкенди. Кроме того, неоднократно были случаи, когда в ходе проведения мониторинга, армянские оккупанты нарушали режим прекращения огня. Правда, в последнее время подобное не наблюдалось. Как на это реагировали полевые помощники? Чтобы ответить на этот вопрос, достаточно выяснить их отношение ко всему этому, в течение последних 25 лет.

Четверть века проводятся мониторинги, но они не приносят ни пользы, ни результата. Лично я считаю, что мониторинг проводят формально, и все это никому не нужно.

Согласно международным нормам, и об этом неоднократно упоминалось в резолюциях Совбеза ООН, было заявлено в ходе заседаний ОБСЕ, Армения оккупировала территории Азербайджана. Мониторинг режима прекращения огня должен проводиться на международно признанных рубежах Азербайджана и Армении, но для этого армянские оккупанты должны освободить наши территории. Если оккупанты все еще не выдворены с нашей территории, о каком мониторинге может идти речь.

— Упоминалось о том, что мандат личного представителя Действующего председателя ОБСЕ по нагорно-карабахскому конфликту, посла Анджея Каспшика продлен еще на год. Данную миссию он осуществляет уже на протяжении 23 лет.

— Естественно, что отношусь к данному решению отрицательно. Лично считаю, что мы должны отказаться от услуг МГ ОБСЕ. Что предпринял в течение этих лет тот же А.Каспщик? Оказал ли он давление на руководство Армении, подчеркнув, что данные территории принадлежат Азербайджану, а Ереван незаконно контролирует эти территории? Нет, ничего подобного он не предпринял, фактически бездействуя.

Бахтияр Сафаров

Minval.az