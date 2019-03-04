На 52-м километре автотрассы Баку-Алят-Газах-госграница Грузии, а также на участке от круга Сулутепе до Хокмалинского круга автомобильной дороги Баку-Шамахы-Евлах обновляется дорожная разметка, сообщает Госагентство автомобильных дорог.

Кроме того, рядом с Бибиэйбатской мечетью и на 15-100-километровом участке дороги Баку-Шамахы будут ремонтироваться отбойники, пришедшие в негодность в результате ДТП.

В связи с проводимыми ремонтно-восстановительными работами временно ограничено движение на новой дороге от Бибиэйбатской мечети в направлении города. Движение автотранспортных средств обеспечено по старой дороге через «20-й участок» в сторону города. Ограничение будет в силе до завершения ремонтно-восстановительных работ.

Minval.az