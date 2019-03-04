Президент Азербайджана Ильхам Алиев в понедельник принял делегацию, возглавляемую председателем Главного инвестиционного агентства Саудовской Аравии – сопредседателем Совместной комиссии по сотрудничеству в экономической, торговой, инвестиционной, технической, культурной, спортивной и молодежной сферах Ибрагимом бин Абдулрахманом аль-Омаром, сообщает пресс-служба главы государства.

Как сообщалось ранее, 4 марта в Баку проходит пятое заседание МПК Азербайджан — Саудовская Аравия.

На повестку дня МПК вынесены вопросы развития и укрепления торговых отношений и увеличение торгового оборота, а также сотрудничество в сферах АПК, топливно-энергетическом секторе, пищевой безопасности, ИКТ, занятости, здравоохранения, культуры, туризме и образовании

Minval.az