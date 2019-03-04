В этом году швейцарское сотрудничество в области развития отмечает 20-летие своего активного присутствия в Азербайджане. Эти 20 лет партнерства и сотрудничества сблизили наши страны. Сегодня у наших стран прекрасные политические и экономические отношения.

В начале сотрудничества, в 1999 году, Швейцария оказала Азербайджану гуманитарную помощь для оказания поддержки внутренне перемещенным лицам (ВПЛ) и беженцам. В те первые годы существования республики, беженцы и ВПЛ все еще нуждались в значительной помощи, которую им оказывали правительство Азербайджана и различные международные организации, в том числе Швейцарское агентство по развитию и сотрудничеству (SDC).

В последующие годы, в то время как экономическое положение Азербайджана, а также положение беженцев и ВПЛ постепенно улучшалось, Швейцария сменила фокус своей поддержки. Проекты перешли от гуманитарного подхода к потребностям более долгосрочного развития с упором на развитие производственно-сбытовых цепочек и инфраструктуры. К примеру, швейцарские проекты стали способствовать развитию туризма в Исмаиллы и Габале и восстановлению водной инфраструктуры на территории Нахичеванской Автономной Республики. Позднее, при финансовой поддержке Швейцарии, были также реализованы проекты развития сельских районов в центральном Азербайджане, включая Барду, Тартар, Агдам, Агджабади и Бейлаган.

По мере дальнейшего развития экономики Азербайджана, Швейцария сконцентрировала свою помощь на более системных аспектах, главным образом, улучшая базовые условия для частного сектора и оказывая техническую поддержку в макроэкономической сфере и в финансовом секторе. В это же время, швейцарское агентство, отвечающее за экономическое сотрудничество, Государственный секретариат по экономическим связям (SECO), положило начало своему активному присутствию в Азербайджане.

Увеличение объема сотрудничества и оказываемой Азербайджану поддержки со стороны Швейцарии сделало необходимым становление партнерства на правовой основе. Таким образом, 23 февраля 2006 года было подписано Соглашение о сотрудничестве между правительствами двух стран в области технического, финансового и гуманитарного сотрудничества. Это соглашение действительно до сих пор.

Сегодняшнее высокотехнологичное экономическое сотрудничество характеризуется партнерством и взаимным доверием. Техническая поддержка сосредоточена на комплексных макроэкономических реформах, начиная управлением государственными финансами, государственной статистикой и заканчивая макроэкономическим моделированием. Швейцария также является долгосрочным сторонником развития финансового сектора в Азербайджане. Поддержка сосредоточена вокруг финансовой инфраструктуры, такой как внедрение лизинга, создание частного кредитного бюро, внедрение защищенных транзакций и, в последнее время, систем мобильных денег. Все это делается в тесном диалоге с местными властями, и Швейцария решительно поддерживает Азербайджан в его нацеленности на диверсификацию и реформирование экономики страны.

Швейцарская помощь в цифрах

За последние 20 лет Швейцария предоставила Азербайджану помощь в размере 91 млн. швейцарских франков, что в эквиваленте составляет 154 000 000 манатов. Большая часть поддержки была оказана посредством SECO (61 миллион швейцарских франков) и SDC (29 миллионов швейцарских франков), другие швейцарские взносы составили приблизительно 1,4 миллиона швейцарских франков. Также отметим сотрудничество по оказанию технической помощи Центральному банку Азербайджана со стороны Швейцарского национального банка. Кроме того, Швейцарский инвестиционный фонд для формирующихся рынков разместил капитал в размере 16 миллионов швейцарских франков.

Наши партнеры по реализации

В первые годы Швейцария в основном оказывала гуманитарную помощь через международные организации и НПО. Аналогичным образом, большинство проектов развития были реализованы швейцарскими и международными НПО до 2015 года, когда, к сожалению, большинство международных НПО покинули страну из-за нового, не очень благоприятного, законодательства. Техническая помощь SECO обычно использует опыт таких международных организаций, как Группа Всемирного банка (МБРР и МФК), Международный валютный фонд, региональные банки развития или университеты с крупными сетями, такие как Graduate Institute в Женеве. Кроме того, SECO также оказывает помощь через высокоспециализированных консультантов или сотрудничая с местными университетами (например, Khazar University). Международное сотрудничество Швейцарии, так же, как и швейцарское посольство в Баку, ведет тесный диалог с гражданским обществом и представителями местной культуры и искусства, которых оно поддерживает посредством небольших инновационных проектов.

Другие факты — знаете ли вы?

Чем объясняются тесные связи между Азербайджаном и Швейцарией? В 1992 году обе страны присоединились к так называемым бреттон-вудским учреждениям- Всемирному банку и Международному валютному фонду- вместе с Киргизской Республикой, Сербией, Польшей, Таджикистаном и Туркменистаном. Эти страны согласились сформировать новый избирательный округ (избирательную группу) в этих учреждениях под руководством Швейцарии. До сегодняшнего дня наши офисы в ВБ и МВФ в Вашингтоне, округ Колумбия. Швейцария продолжает представлять интересы Азербайджана и других членов избирательного округа (включая Казахстан, присоединившийся в 2010 году) в этих двух международных финансовых институтах.

Швейцарский офис по сотрудничеству на Южном Кавказе начал свою деятельность в 1999 году. Из своего представительства в Тбилиси он охватывал три республики Южного Кавказа. Сегодня во всех трех странах функционируют организации по сотрудничеству, с головным офисом в Тбилиси. В своей работе швейцарское международное сотрудничество на Южном Кавказе руководствуется 4-летней региональной стратегией и некоторые наши проекты работают в двух или трех странах региона, что способствует обмену и взаимному обучению.

Деятельность Швейцарии по сотрудничеству в Азербайджане осуществляется Швейцарским офисом по сотрудничеству (SCO) в Баку, который является частью посольства Швейцарии, расположенного в Ичери Шехер. Посольство в Баку, которое было открыто в конце 2007 года, представляет Швейцарию в Азербайджане и в Туркменистане и предоставляет полный спектр услуг, включая выдачу виз и другие консульские вопросы.

Посольство Швейцарии в Азербайджане

Minval.az