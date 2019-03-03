Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на 4-е марта.

Согласно сообщению Департамента гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков. Но с 3-го по 4-е марта ночью местами ожидается изморось.

Утром в разных местах ожидается слабый туман, умеренный северный ветер сменится южно-восточным ветром.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 2-5 градусов тепла, днем – 8-11 градусов тепла. Температура воздуха в Баку ночью составит 3-5 градусов тепла, днем – 8-10 градусов тепла.

Атмосферное давление будет выше нормы и составит 766 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность ночью составит 75-85 процентов, днем — 55-65 процентов.

В районах Азербайджана 4-е марта местами ожидается дождь, в горах – снег. Днем в основном будет без осадков, местами ожидается туман. Будет дуть умеренный восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 0-5 градусов тепла, днем – 10-15 градусов тепла. В горах температура воздуха ночью составит 0-5 градусов мороза, днем – 4-9 градусов тепла.

Minval.az