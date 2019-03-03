В Тертере задержан гражданин России, осуществлявший видеосъёмку для армян.

Как передаёт Report, согласно полученной из правоохранительных органов информации, инцидент произошёл в селе Бейимсаров Тертерского района.

Проводивший в селе видеосъёмку житель Краснодарской области России Идигов Алу Аламахмадович был задержан сотрудниками полиции.

Как выяснилось во время расследования, остававшийся в санатории в городе Нафталан Идигов проводил фото и видеосъёмку для своего друга армянина. Задержанный сообщил полиции, что мать проживающего с ним в одном городе друга до Карабахской войны жила в этом селе, и сейчас хотела увидеть свой бывший дом и село. Он прибыл в Тертер и нашёл то самое село и дом с помощью приложения в телефоне.

По итогам расследования полиция стёрла видеозапись, после чего Идигов был отпущен на свободу.

Minval.az