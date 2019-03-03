Уполномоченный по правам человека (омбудсмен) в Азербайджане Эльмира Сулейманова предлагает определять инвалидность человека не по группам, а по процентному соотношению функциональных возможностей личности, сообщает Trend.

Об этом говорится в ежегодном отчете омбудсмена «О состоянии обеспечения и защиты прав и свобод человека в Азербайджане» за 2018 год.

В отчете предлагается, чтобы инвалидность определялась по процентному соотношению функциональных возможностей личности и в связи с этим были осуществлены соответствующие социальные мероприятия.

Кроме этого, предлагается приведение в соответствие с реальными потребностями людей с инвалидностью объектов социальной инфраструктуры.

Омбудсмен предлагает учесть тот факт, что потребности детей с инвалидностью выше, чем у других и в связи с этим предлагается выдавать пособия детям с инвалидностью и семьям, потерявшим кормильца.

Сулейманова предлагает внести изменения в закон «О социальных пособиях».

Minval.az