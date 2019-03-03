Подразделения вооруженных сил Армении, в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 20 раз, сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.

С позиций, расположенных на безымянных высотах на территории Ноемберянского района, в селе Беркабер Иджеванского района, в селе Чинари Бердского района, и на безымянных высотах на территории Красносельского района Армении подверглись обстрелу позиции Азербайджанской Армии в селах Гаймаглы, Мезем Газахского района, в селах Агбулаг, Мунджуглу Товузского района, и на безымянных высотах на территории Гедабекского района.

Позиции Азербайджанской Армии были также обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированных сел Джевахирли, Юсифджанлы Агдамского района, Горадиз Физулинского района, Нюзгяр Джебраильского района, а также с позиций, дислоцированных на безымянных высотах на территории Тертерского и Агдамского районов.

Minval.az