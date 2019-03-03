В Азербайджане приняты изменения в постановление “О регулировании некоторых вопросов, связанных с государственной службой”.

Как передаёт Report, соответствующее решение подписал премьер-министр Новруз Мамедов.

Изменения предусматривают повышение месячных заработных плат сотрудников государственных органов, не являющихся госслужащими (уборщицы, дворники, садовники кочегары и др.)

Согласно решению, подписанному премьер-министром, с 1 марта 2019 года зарплаты определены в следующем размере:

Для государственных органов высшей категории – 220 манатов; 1 категории — 210 манатов; 2 и 3 категорий – 200 манатов; 4 и 5 категорий — 180 манатов.

Minval.az