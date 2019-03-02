В Азербайджане с 1 апреля около 73 тыс. детей до 18 лет с ограниченными возможностями здоровья будут получать пособия в размере 150 манатов, сообщает пресс-служба Министерства труда и социальной защиты населения.

«Около 73 тыс. детей с ограниченными возможностями здоровья с 1 апреля будут получать пособия в размере 150 манатов, в соответствии с распоряжением президента Азербайджана Ильхама Алиева «О дополнительных мерах по усилению социальной защиты населения» от 25 февраля 2019 года», — говорится в сообщении, передает «Интерфакс».

Указанное распоряжение предусматривает увеличение размера пособия указанной категории детей с 82 до 150 манатов, а также выплату президентской пенсии для лиц, ухаживающих за инвалидами I-ой группы и детьми до 18 лет с ограниченными возможностями здоровья в размере 50 манатов.

«Таким образом, суммарное пособие для детей до 18 лет с ограниченными возможностями здоровья и президентская пенсия для лиц, ухаживающих за ними, с 1 апреля составит 200 манатов», — сообщает МТСЗН.

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