Блогер Мехман Гусейнов вышел в субботу на свободу после отбывания 2-летнего срока тюремного заключения.

Сразу после освобождения он отправился на кладбище, где посетил могилу своей матери и могилу журналиста Эльмара Гусейнова.

Сураханский районный суд города Баку приговорил 3 марта 2017 года М.Гусейнова к 2 годам лишения свободы по статье 147.2 (клевета, соединенная с обвинением лица в совершении тяжкого или особо тяжкого преступления) УК.

26 декабря 2018 года М.Гусейнова обвинили в избиении сотрудника колонии. В ответ блогер объявил голодовку. М.Гусейнов направил обращение президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву с просьбой оказать содействие в справедливом рассмотрении инцидента с участием блогера в тюрьме.

Президент И.Алиев поручил справедливо рассмотреть дело блогера. 22 января Генеральная прокуратура распространила сообщение о прекращении нового уголовного преследования в отношении М.Гусейнова.

Minval.az