«Несмотря на запреты, наложенные на нас в последние годы, мы продолжаем активную деятельность. В результате этого с помощью Лейлы ханым мы представили в России очень большой фильм. Этот фильм получил право на показ не только в России, но и в девяти странах СНГ. В настоящее время мы работаем над вторым фильмом. Мы работаем над фильмом, посвященным герою Второй мировой войны азербайджанцу Ахмедие Джебраилову. Если выразиться точнее, мы получили согласие президента Российской гильдии продюсеров Рената Давлетьярова, а также структуры под названием Российский кинофонд. Наш уважаемый посол Полад Бюльбюльоглу написал об этом письмо в Министерство культуры России и был получен положительный ответ. Даже канал «Россия-1» заинтересован в четырех сериях этого фильма, чтобы фильм был показан и там. Как вы знаете, в 2020 году все человечество будет отмечать 75-летие Победы над фашизмом. В том числе и мы, Азербайджанская Республика. И поэтому прошу вас помочь нам в этом деле. Мы обратились к нескольким бизнесменам, известным деловым людям, однако все, как один, говорят, что помогли бы, если бы на вас не был наложен запрет. Просим вас помочь нам в этом деле».

Об этом заявил заслуженный артист Таир Иманов в пятницу на встрече деятелей культуры и искусства с президентом.

«Я не знаю, — спросил у Абульфаса Гараева, — кто запретил вам? Вам никто не может запретить. Если кто-то запретил, скажи, мы устраним этот запрет», — сказал глава государства.

«Частные телеканалы», — ответил Иманов.

«Частные телеканалы? Считаю, что они совершили ошибку. Я советую и рекомендую им, если такой запрет действительно есть, то он должен быть полностью устранен. Считаю, что все телевизионные каналы должны быть открыты для таких талантливых людей, как вы.

Рад, что ты поднял этот вопрос, так как, видно, здесь произошло какое-то недоразумение. То есть, по линии государства никаких запретов вам не может быть поставлено. Я знаю вас уже более 20 лет. В прежние годы у нас были хорошие контакты. Я и сегодня наблюдаю за вашей деятельностью. Мне регулярно сообщают о вашей работе. Рад, что вы расширяете сферу своей деятельности. Вы очень талантливые люди, и азербайджанский народ любит вас», — отметил И.Алиев.

Minval.az