В Баку состоится первая ярмарка «Bayram Qatarı».
Как сообщает Report, благотворительная ярмарка, организованная в преддверии празднования Новруз-байрам, пройдет на площади Джафара Джаббарлы.
Жители и гости столицы будут иметь возможность посетить ярмарку с 15 марта по 15 апреля.
Организатором ярмарки выступает ADY Property при поддержке ЗАО «Азербайджанские железные дороги». Как отмечают организаторы, «Bayram Qatarı» будет проводиться трижды в год.
Гостей ярмарки ждут многочисленные рестораны, кафе, сувенирные лавки, а также музыкальное сопровождение от диджеев.
Для более подробной информации можете обратиться по номеру +994 50 320 00 61.