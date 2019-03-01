В Баку состоится первая ярмарка «Bayram Qatarı».

Как сообщает Report, благотворительная ярмарка, организованная в преддверии празднования Новруз-байрам, пройдет на площади Джафара Джаббарлы.

Жители и гости столицы будут иметь возможность посетить ярмарку с 15 марта по 15 апреля.

Организатором ярмарки выступает ADY Property при поддержке ЗАО «Азербайджанские железные дороги». Как отмечают организаторы, «Bayram Qatarı» будет проводиться трижды в год.

Гостей ярмарки ждут многочисленные рестораны, кафе, сувенирные лавки, а также музыкальное сопровождение от диджеев.

Для более подробной информации можете обратиться по номеру +994 50 320 00 61.

Minval.az