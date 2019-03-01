Решение вопроса проблемных кредитов населения Азербайджана сильно повлияет на процесс оздоровления банков, считает глава Центрального банка страны Эльман Рустамов.

«Указ президента Ильхама Алиева о решении вопроса проблемных кредитов физических лиц окажет сильное влияние на оздоровление банковского сектора. Некоторые проблемные банки, на мой взгляд, будут полностью оздоровлены», — сказал Э.Рустамов в интервью телеканалу REAL TV.

При этом глава ЦБ Азербайджана отмечает, что в будущем банки не должны возобновлять кредитную экспансию. «Банкам не стоит возвращаться к политике активного кредитования физических лиц. Необходимо тщательно просчитывать риски по каждому кредиту, и я скажу, что некоторые банки уже ведут эту работу. Кроме того, банки должны трезво оценивать свои возможности и не гнаться за сиюминутной прибылью, а создавать долгосрочную стратегию», — отметил Э. Рустамов.

Minval.az