Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал указ о внесении изменений в «Список должностных лиц, имеющих право на получение служебного паспорта», утвержденный указом Президента от 3 марта 2011 года, сообщает Trend.

Согласно указу, вносятся изменения в пункт 2.3 «Списка должностных лиц, имеющих право на получение служебного паспорта».

«2.3. Исполнительный директор Государственного нефтяного фонда Азербайджана и его заместитель, советник, помощник исполнительного директора, руководители и заместители руководителей офиса исполнительного директора, Комиссии по прозрачности в добывающей промышленности и других структурных единиц (директорат, департамент, отдел).

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