Президент Азербайджана Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева встретились в пятницу с группой деятелей культуры и искусства, сообщает пресс-служба главы государства.

Глава государства выступил на встрече. Затем выступили председатель Союза писателей, народный писатель Анар, председатель Союза композиторов, народная артистка Фирангиз Ализаде, народный артист Ариф Бабаев, народная артистка Азербайджана и СССР, депутат Милли Меджлиса Зейнаб Ханларова, ректор Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли, народный артист Фархад Бадалбейли, народный артист Азербайджана и СССР Таир Салахов и другие.

В заключение президент Ильхам Алиев дал поручения по решению поднятых важных вопросов.

Minval.az