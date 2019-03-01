Сегодня в соцсетях активно обсуждается тема сноса дома-музея писателя и драматурга Джафара Джаббарлы.

Как передает 1news.az, на днях стало известно, что дом-музей Джафара Джаббарлы будет снесен, однако на его месте будет построено не новое здание музея, а многоэтажный жилой дом, и договор на его возведение уже заключен с компанией-застройщиком.

В Главном управлении культуры города Баку объяснили, почему на месте старого здания дома-музея было дано разрешение возвести новостройку.

— Дело в том, что земельный участок и постройки, относящиеся к дому-музею Джафара Джаббарлы, были приватизированы в 1998-2005 годах родственниками писателя. При этом ни Министерство культуры, ни Главное управление культуры города Баку они в известность об этом не поставили, и, соответственно, согласием этих структур тоже не заручились. При этом наши сотрудники не раз обращались к родственникам Дж.Джаббарлы с заявлением о том, что наше Управление может выделить средства на реконструкцию здания музея лишь тогда, когда постройки и земельный участок будут возвращены на баланс Министерства культуры. И с условием, что в будущем родственники Джафара Джаббарлы не будут предъявлять права на здание музея. Но, увы, в данных обстоятельствах мы ничего сделать не могли, хотя проблема дома-музея драматурга и писателя постоянно находилась в центре внимания министерства.

Также было отмечено, что дом теперь является частной собственностью Гямяр Сейфеддингызы, поэтому влиять на куплю-продажу музея Управление уже не имеет права. Теперь музей является объектом культурного наследия только формально.

— Семья Джафара Джаббарлы в 2012 году обратилась в Управление с инициативой передать участок, на котором расположен дом-музей, строительной компании для возведения многоэтажного дома. При этом изначально предусматривалось сохранение и регенерация музея. Но затем семья Джафара Джаббарлы продала этой компании земельный участок и постройки на нем, — объяснили нам в Управлении.

По словам представителей ведомства, Управление не имело полномочий помешать решению владельцев дома-музея.

— Ни о каком «сносе дома-музея решением властей», как сегодня это пытаются представить в соцсетях, речи быть не может. Напротив, Главное управление культуры города Баку было вынуждено согласиться на то, что новый дом-музей под контролем сотрудников Управления будет оборудован на первом этаже нового здания, но при обязательном условии согласования всех проводимых работ с соответствующими государственными органами, а также при условии сохранения исторического облика музея. В настоящее время в соответствии с приказом министра культуры предусмотрено новое художественное оформление экспонатов дома-музея Джафара Джаббарлы, которые сейчас представлены в экспозиции Азербайджанского государственного театрального музея. А после того, как дом-музей Джафара Джаббарлы начнет деятельность на своем историческом месте, эти экспонаты будут переданы в его экспозицию, — подчеркнули представители Управления.

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