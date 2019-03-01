Третьего марта в связи с Всемирным днем дикой природы в национальных парках Азербайджана будет проведен «День открытых дверей».

Как передает Тренд, об этом на сегодняшней пресс-конференции сказала глава пресс-службы министерства экологии и природных ресурсов Ирада Ибрагимова.

Она отметила, что в этот день вход во все национальные парки будет бесплатным с 09:00 до 18:00.

Ибрагимова подчеркнула, что «День открытых дверей» планируется проводить и в другие знаменательные даты.

В Азербайджане десять национальных парков — Абшеронский, Алтыагаджский, Шахдагский, Самур-Яламинский, Ширванский, Гирканский, Акгельский, Гекгельский, Гызылагаджаский и Зангезурский.

Minval.az