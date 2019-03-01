«Подписанный президентом Ильхамом Алиевым указ «О дополнительных мерах, связанных с решением проблемных кредитов физических лиц в Азербайджанской Республике» послужит улучшению благосостояния народа. Это очень большой шаг».

Об этом Report сказал депутат Милли Меджлиса, председатель партии «Вахдат» Таир Керимли.

По словам депутата, в некоторых странах этот вопрос все еще не решен: «В некоторых странах хотя и были приняты решения в данном направлении, но их не выполнили, поскольку для этого необходимо наличие механизмов. Это решение служит интересам миллионов людей. Этот указ как нельзя кстати поможет решить проблему и в нашей семье, ведь у нас тоже есть долларовый кредит. За это я благодарен президенту Ильхама Алиева».

Депутат напомнил, что основные изменения по курсу валют произошли 21 февраля и 21 декабря 2015 года.

Minval.az